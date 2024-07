treinamento visou a manutenção da prontidão dos navios, contribuindo para que a Marinha do Brasil esteja disponível para atender prontamente aos chamados da sociedade - Foto: Marinha do Brasil

treinamento visou a manutenção da prontidão dos navios, contribuindo para que a Marinha do Brasil esteja disponível para atender prontamente aos chamados da sociedadeFoto: Marinha do Brasil

Publicado 24/07/2024 09:31 | Atualizado 24/07/2024 09:33

Macaé - O Navio-Patrulha "Macaé" (NPa Macaé) realizou uma operação de patrulha naval na Bacia Petrolífera de Santos, abrangendo as áreas costeiras dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A missão teve como objetivo principal fortalecer a presença e proteção na Amazônia Azul, uma área estratégica para o Brasil.

Durante a missão, o NPa "Macaé" executou ações de presença, contribuindo significativamente para a defesa nacional. A operação intensificou a vigilância dos recursos marinhos e combateu atividades ilegais na região. A bordo, a tripulação participou de um exercício de acionamento SAR (Busca e Salvamento), em conjunto com o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste. Este treinamento é essencial para manter a prontidão da Marinha do Brasil em situações de emergência.

O exercício SAR realizado durante a patrulha permitiu o aprimoramento das habilidades da tripulação em situações de busca e salvamento, garantindo que a Marinha do Brasil esteja sempre preparada para responder prontamente aos chamados de emergência da sociedade, acessíveis pelo número 185. A ação aconteceu entre os dias 17 e 18 de julho.