Publicado 23/07/2024 10:54

Macaé - Preparem-se, Macaé! A Orquestra de Sopros Nova Aurora (OSNA) vai desembarcar na cidade para uma apresentação imperdível no dia 28 de julho. Depois de arrasar em São João da Barra e Campos dos Goytacazes, a OSNA trará o terceiro concerto do projeto "150 anos de Aurora Musical" para o município, que comemora 211 anos de emancipação político-administrativa. E o melhor: o evento será gratuito e começará às 14h.

Esse projeto incrível, que inclui apresentações e uma exposição histórica, estará rodando várias cidades do interior do Rio e também a capital. Tudo isso é patrocinado pela Petrobras, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Usina de Fomento Cultural. Ou seja, a cultura vai invadir Macaé com tudo!

Sob a batuta do maestro Hélio Rodrigues, a OSNA vai apresentar o espetáculo "Acústico Pop-Rock", trazendo sucessos dos anos 80 e 90, como "Stand By Me", "Africa" e "Astronauta de Mármore". E ainda contará com as participações especiais dos músicos Fábio Guma e Tobias Maciel.

A Orquestra de Sopros Nova Aurora, composta por 55 músicos, já se apresentou em locais renomados como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a Sala Cecília Meirelles. Agora, ela promete encantar o público de Macaé com seus instrumentos de alta qualidade e arranjos exclusivos.

Além do show, o público poderá conferir uma exposição biográfica que contará a história da Sociedade Musical Nova Aurora. Desde sua fundação em Macaé até se tornar a Orquestra de Sopros de hoje, tudo será apresentado em detalhes. Livretos biográficos com os programas dos cinco concertos também serão distribuídos para os presentes.

Após Macaé, a OSNA seguirá para o Rio de Janeiro no dia 30 de agosto, onde se apresentará no Theatro Municipal ao lado do cantor Flávio Venturini. A turnê se encerrará em Rio das Ostras, no dia 7 de setembro, com a banda Raiz do Sana. E olha que bacana: todos os locais dos shows terão acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados e intérprete de Libras durante as apresentações.

Fundada em 8 de junho de 1873, em Macaé, a Sociedade Musical Nova Aurora é responsável pela Orquestra de Sopros e também atua como escola de música. A sede histórica, decorada nas cores azul e branco, está localizada no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, 551, no Centro de Macaé.