Artistas trabalham em mural que celebra a força feminina no 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé, como parte do 13º Festival Kolirius - Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 14:51

Macaé - O muro lateral do 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé (32º BPM) está ganhando vida com murais dedicados a celebrar a força e a beleza das mulheres, com um enfoque especial nas policiais femininas. Essa iniciativa faz parte do 13º Festival Kolirius, um dos principais eventos de arte urbana do Brasil.

Sob a direção do renomado artista Marlon Muk, 18 artistas estão colaborando para transformar os 169 metros do muro em uma galeria de arte a céu aberto. Um dos murais destacados representa uma policial militar negra ao lado de seu filho, simbolizando a força feminina e a importância da família. Este projeto, uma colaboração entre a Prefeitura de Macaé e o comando do 32º BPM, busca promover a igualdade de gênero e valorizar a presença das mulheres na corporação.

Este é o primeiro projeto desse tipo em um batalhão do interior do estado do Rio de Janeiro, e o segundo no estado a receber uma iniciativa de muralismo dessa escala. A seleção dos temas para os murais foi feita com atenção especial para destacar a força das mulheres e as belezas naturais de Macaé.

O muralismo, como forma de arte urbana, permite a criação de obras de arte em espaços públicos, transformando o ambiente em uma galeria a céu aberto. Além de homenagear a força feminina, o projeto também pretende contribuir para a conscientização sobre a violência contra a mulher, inspirando outras a perseguirem seus sonhos e lutarem por seus direitos.

O Festival Kolirius conta com o apoio de várias empresas macaenses comprometidas com o desenvolvimento cultural e artístico da cidade.