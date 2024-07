A nova diretoria do Conselho de Saúde de Macaé toma posse, com representantes do Sindipetro-NF assumindo compromissos com a saúde mental e dos trabalhadores - Foto: Divulgação

Publicado 27/07/2024 14:39

Macaé - A nova composição do Conselho de Saúde de Macaé foi oficialmente empossada, incluindo representantes do Sindipetro-NF. Os conselheiros Benes Junior (titular) e Eider Siqueira (suplente), reeleitos para um segundo mandato, reiteraram seu compromisso com a saúde mental e a saúde do trabalhador.

O Conselho é formado por 28 instituições, com uma distribuição de 50% de representantes dos usuários, 25% da administração municipal e 25% de profissionais de saúde. Durante a cerimônia, foi eleita a nova diretoria para o mandato 2024/2026, composta por:

Os representantes do Sindipetro-NF terão participação ativa em três comissões: Comissão de Controle Social, Comissão de Saúde Mental e Comissão de Saúde do Trabalhador. Benes Junior destacou a importância de continuar a priorizar a saúde mental, uma bandeira que ele já defendia no mandato anterior, com um fórum já agendado para o início do mês. Eider Siqueira reforçou seu compromisso com a fiscalização da saúde dos trabalhadores.

A nova gestão do Conselho de Saúde de Macaé promete uma abordagem dedicada e proativa para a promoção e defesa da saúde pública no município.