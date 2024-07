Bloqueio de vias em Macaé para o desfile cívico de 211 anos: comemoração reúne comunidade local - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/07/2024 18:07

Macaé - Em comemoração aos 211 anos de Macaé, o tradicional desfile cívico será realizado nesta segunda-feira (29). Para garantir a segurança e a organização do evento, as Avenidas Elias Agostinho e Agenor Caldas estarão totalmente interditadas a partir das 5h da manhã. A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana estará presente para sinalizar as vias e orientar o fluxo de veículos.

As autoridades recomendam que os motoristas evitem circular pela área durante a realização do desfile, que contará com diversas apresentações de escolas, instituições e entidades civis e militares. Assim que o evento for concluído, as vias serão reabertas ao tráfego.

O desfile é um momento importante de celebração e cidadania, reunindo a comunidade para prestigiar a história e as conquistas da cidade.