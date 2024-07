Trânsito alterado: obras de duplicação na ponte Ivan Mundim mudam rotas no Centro de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Trânsito alterado: obras de duplicação na ponte Ivan Mundim mudam rotas no Centro de MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/07/2024 17:59

Macaé - Devido à etapa final das obras de duplicação da ponte Ivan Mundim, haverá modificações no tráfego de veículos que se deslocam da Barra em direção ao Centro de Macaé. A partir de segunda-feira (29), os motoristas que utilizam a ponte Ivan Mundim deverão seguir pela Rua Conde de Araruama ou pela Avenida Presidente Sodré (Rua da Praia). O acesso à Rua Télio Barreto será interditado para quem desce da ponte, por conta das intervenções em andamento no local.



Essa reestruturação no tráfego é necessária para a conclusão das obras de duplicação, que visam melhorar a fluidez e segurança no trânsito. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Macaé recomenda que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações indicativas de desvios para evitar congestionamentos e garantir a segurança de todos.



A Prefeitura de Macaé ressalta a importância de a população estar ciente dessas mudanças e planejar suas rotas com antecedência. A previsão é que as intervenções durem algumas semanas, até que as obras sejam finalizadas e a circulação de veículos normalizada. Durante esse período, agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas e minimizar os transtornos.



Trânsito alterado: obras de duplicação na ponte Ivan Mundim mudam rotas no Centro de Macaé Foto: Douglas Smmithy