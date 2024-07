Haverá pontos de parada exclusivos para ônibus e táxis - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 25/07/2024 10:04

Macaé - A Expo Macaé 2024 começa nesta quinta-feira (25) e traz consigo algumas mudanças importantes no trânsito local. A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana anunciou que, durante o evento, que se estenderá até o dia 29 de julho, serão disponibilizados locais específicos para o embarque e desembarque de passageiros por ônibus, táxis e carros de aplicativos no Parque de Exposições Latiff Mussi Ramos.

Para facilitar a mobilidade e garantir a segurança dos participantes, haverá pontos de parada exclusivos para ônibus e táxis em frente ao parque, na via auxiliar. Já os veículos de aplicativos deverão utilizar uma área sinalizada na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), também em frente ao local do evento. Agentes da Coordenadoria de Trânsito estarão presentes para orientar os motoristas e assegurar a travessia segura dos pedestres.

Além disso, a Coordenadoria de Transporte da secretaria informou que haverá um reforço no transporte coletivo urbano. Ônibus especiais irão operar do Terminal Central até o Parque de Exposições, atendendo os visitantes durante o dia e à noite, e garantindo a conexão com outros bairros da cidade. Essa operação especial será realizada durante todos os dias da Expo Macaé 2024, com o Terminal Central funcionando 24 horas para acomodar o fluxo de pessoas.

A organização recomenda que os visitantes optem pelo transporte coletivo para ir e voltar do evento, facilitando o tráfego e evitando congestionamentos.