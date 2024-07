Sarah Beatriz abrirá o festival nesta quinta-feira (25) - Foto: Ilustração

Sarah Beatriz abrirá o festival nesta quinta-feira (25)Foto: Ilustração

Publicado 24/07/2024 09:20

Macaé - A Expo Macaé 2024 promete uma edição especial para os amantes da música, com uma novidade empolgante: todos os shows poderão ser assistidos gratuitamente na pista. A venda de ingressos será destinada apenas para a Área VIP e Camarotes, com início marcado para esta sexta-feira (12) ao meio-dia.

A programação do evento inclui apresentações de grandes artistas nacionais, garantindo um mix de estilos e atrações para todos os gostos. Sarah Beatriz abrirá o festival no dia 25 de julho, seguida pela dupla sertaneja Jorge e Mateus no dia 26, a estrela do funk Ludmilla no dia 27, o romântico Belo no dia 28, e encerrando com o fenômeno do piseiro João Gomes no dia 29.

A decisão de oferecer acesso gratuito à pista busca ampliar o acesso ao entretenimento, permitindo que um público mais amplo possa desfrutar de apresentações de artistas consagrados. A Expo Macaé 2024 se apresenta como um evento imperdível, proporcionando momentos de alegria e diversão para todos.

Para aqueles que buscam uma experiência mais exclusiva, os ingressos para a Área VIP e Camarotes estarão à venda a partir de sexta-feira, oferecendo conforto e uma visão privilegiada dos shows.