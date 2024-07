Noiva Mais Macaé será no Royal Macaé Palace Hotel, na Av. Atlântica, 1642 - Foto: Ilustração

Publicado 23/07/2024 11:15 | Atualizado 23/07/2024 11:19

Macaé - A 10ª edição do Noiva Mais Macaé estará prestes a agitar o mundo dos casamentos e festas. O evento, que se tornou referência no setor, acontecerá nos dias 2, 3 e 4 de agosto no Royal Macaé Palace Hotel, com entrada franca.

A exposição contará com mais de 80 expositores, oferecendo uma gama completa de serviços para casamentos, formaturas, festas de 15 anos e outros eventos. Entre os destaques, estarão decoração, cerimonial, estrutura de som e luz, filmagem e fotografia, bolos, convites personalizados, buffet e flores. Além disso, os visitantes poderão assistir a desfiles de vestidos de noivas, trajes para noivos e daminhas, alta costura e roupas para debutantes, garantindo uma experiência completa e envolvente.

Este ano, o Noiva Mais Macaé adotará um conceito clássico contemporâneo, mesclando sofisticação e minimalismo para criar uma atmosfera elegante e acolhedora. “Procuramos reunir o melhor do mercado especializado em um só lugar, sempre focando em excelência e inovação,” explicará Tatiana Oliveira, uma das organizadoras.

Com uma proposta diferenciada, o Noiva Mais Macaé estabelecerá uma forte conexão entre fornecedores e clientes, celebrando uma década de sucesso no segmento de eventos. “Nosso compromisso é oferecer um evento que satisfaça plenamente todos os visitantes,” concluirá a organização.

As inscrições para visitação poderão ser feitas gratuitamente no site http://www.noivamais.com.br ou no dia do evento.

O evento terá produção da Juvêncio Produções e direção artística de Paulo Rodrigues. Mais informações poderão ser encontradas no Instagram @noivamais_macae.