Ponte do Pau Seco, que faz a ligação entre as localidades de Cachoeiras de Macaé e Bicuda PequenaFoto: Ilustração

Macaé - A Secretaria Adjunta do Interior, anunciou que a partir do dia 22, às 8h, a ponte do Pau Seco, que faz a ligação entre as localidades de Cachoeiras de Macaé e Bicuda Pequena, será interditada para a realização de reparos necessários.

A medida se faz necessária para garantir a segurança e a integridade da infraestrutura, visando proporcionar uma melhor qualidade de trânsito para a população.



Durante o período de interdição, que se estenderá até o dia 26 deste mês, o acesso de veículos estará completamente bloqueado. No entanto, a passagem de pedestres será mantida, permitindo que moradores e visitantes possam transitar a pé pela área.

A Secretaria Adjunta do Interior destacou que a interdição é essencial para prevenir problemas futuros e evitar riscos para os usuários.