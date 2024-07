Crianças se divertindo no Clubinho do Plaza, edição especial de férias - Foto: Divulgação

Publicado 18/07/2024 20:03

Macaé - O Shopping Plaza Macaé promete transformar o mês de julho em um período de pura diversão com a edição especial de férias do Clubinho do Plaza. Com uma programação cheia de atividades, o evento acontecerá nos dias 18, 19, 20 e 21 de julho e terá entrada gratuita, garantindo entretenimento para toda a família.

Durante esses quatro dias, crianças e seus familiares poderão participar de diversas atividades lúdicas e educativas, incluindo oficinas de pintura, apresentações teatrais, shows, brincadeiras e muito mais. O objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis em um ambiente seguro e acolhedor.

Além das atividades do Clubinho, as famílias poderão aproveitar as opções gastronômicas na praça de alimentação, assim como as lojas e o cinema, que estarão funcionando normalmente para tornar a experiência ainda mais especial.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (19/07)

- 14h às 15h: Oficina de slime

- 15h às 16h: Oficina de brinquedo com material reciclável

- 16h às 17h: Pintura facial e bola mania com Mickey

Sábado (20/07)

- 14h às 15h: Artes em massinha

- 15h às 16h: Oficina de brinquedo - criando o João Bobo

- 16h às 17h: Fit Dance Kids com os Minions

Domingo (21/07)

- 14h às 15h: Aquarelando - pintura em aquarela

- 15h às 16h: Oficina de monstrinho com balões

- 16h às 17h: Brincando e dobrando com Bob Esponja

- 17h30 às 18h30: Teatro - Chapeuzinho Vermelho