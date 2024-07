Festa em homenagem a São Cristóvão acontece nos dias 20 e 21 de julho, em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 17/07/2024 10:58

Macaé - Nos dias 20 e 21 de julho, Macaé se prepara para receber a comunidade em uma celebração dedicada a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, na Paróquia Santo Antônio. Organizado pela comunidade católica local, o evento oferecerá uma variedade de atividades incluindo shows musicais, carreata, almoço festivo, bingo e exposição de carros antigos.



Destacando-se na programação, a Carreata de São Cristóvão, agendada para domingo às 10h, será seguida pela benção dos veículos, um momento de significado especial para os participantes. Após a cerimônia, será servido um Almoço Festivo a partir do meio-dia, disponível no salão paroquial ou via sistema pague e leve, seguido de um animado bingo para os presentes.



Localizada na Avenida Duque de Caxias, 671, Visconde de Araújo, a Paróquia Santo Antônio é o ponto de partida para as atividades do evento. Para mais detalhes, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 2772-5149.



Confira a programação completa da Festa:

20/07:

- 14h: DJ e Exposição de Carros Antigos

- 18h: Santa Missa

- 20h: Show com Hiata Anderson (Rock e MPB)



21/07:

- 7h e 9h: Santa Missa

- 10h: Carreata seguida de benção dos veículos

- 11h: Santa Missa

- 12h: Almoço (carne de porco ao molho de laranja, feijão tropeiro, arroz e couve)

- 14h: DJ e Exposição de Carros Antigos

- 19h: Santa Missa

- 20h: Show com Ricardo Badaró (Samba)