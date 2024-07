Policiais da 123ª DP em ação: acusado de tentativa de homicídio é preso no Sana - Foto: Reprodução Vídeo

Publicado 17/07/2024 10:04

Macaé - Nesta terça-feira (16), policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia (DP) efetuaram a prisão de um homem de 30 anos, que estava sendo procurado por tentativa de homicídio. O mandado de prisão foi expedido devido a um incidente ocorrido em 26 de outubro de 2023, quando o acusado disparou à queima-roupa contra um indivíduo com quem tinha desavenças. O homem foi localizado e detido no distrito do Sana.



A ação policial foi resultado de investigações contínuas e do trabalho diligente da equipe da 123ª DP, que conseguiu rastrear e capturar o suspeito. Segundo as autoridades, a prisão representa um passo importante na luta contra a criminalidade e na promoção da justiça na região.