Macaé lidera em segurança viária segundo pesquisaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 16/07/2024 13:53

Macaé - Uma pesquisa recente conduzida pela ONG Centro de Liderança Pública trouxe à tona as discrepâncias significativas na segurança viária entre Macaé e Rio das Ostras. Macaé foi destacada pelo estudo ao ocupar o 5° lugar no Brasil no indicador de morbidade no trânsito, medido pela taxa de internações por acidente de transporte terrestre para cada 100 mil habitantes.

Este desempenho exemplar posiciona Macaé como um modelo de eficiência em mobilidade urbana, graças a políticas públicas assertivas e investimentos contínuos em infraestrutura viária e educação no trânsito. Por outro lado, Rio das Ostras enfrenta um cenário desafiador, ocupando a 89° posição no ranking nacional.

A cidade registra uma diferença alarmante de mais de 1000% em relação a Macaé, refletindo uma realidade de alta incidência de acidentes de trânsito e uma lacuna evidente em políticas públicas voltadas para a mobilidade local.

Esses dados são corroborados pelo aumento constante de relatos de acidentes nas vias da cidade e pela percepção comunitária de uma necessidade urgente de melhorias na segurança viária. A pesquisa ressalta a importância de abordagens proativas e investimentos estratégicos na gestão de tráfego urbano, visando não apenas a redução de acidentes, mas também a promoção de um ambiente seguro e acessível para todos os usuários das vias.

Enquanto Macaé se destaca como um exemplo a ser seguido, Rio das Ostras enfrenta o desafio de implementar medidas eficazes que possam mitigar os riscos e melhorar a qualidade de vida de seus residentes.