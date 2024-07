Alunos em aula prática de Mecatrônica, desenvolvendo habilidades essenciais para o mercado de trabalho - Foto: Divulgação

Publicado 15/07/2024 13:05

Macaé - Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 73% dos jovens que concluem cursos técnicos encontram emprego nos primeiros seis meses após a formação. Em contraste, a média nacional de empregabilidade para outras modalidades de ensino é de 54%. Esses dados demonstram a crescente valorização dos cursos técnicos por parte das empresas, que buscam profissionais qualificados e com habilidades práticas.



O Colégio Castelo Macaé é um exemplo de instituição que atende essa demanda, destacando-se pela formação integral e direcionada de seus alunos. Com 26 anos de história, o colégio tem formado centenas de profissionais nas áreas de Química, Mecatrônica e Informática, todas certificadas por conselhos federais e estaduais, o que garante uma formação sólida e reconhecida.



Os cursos técnicos oferecidos pelo Colégio Castelo Macaé têm duração de 18 meses e são reconhecidos por diversas empresas, muitas das quais mantêm convênios para a oferta de estágios aos alunos. A instituição se diferencia por contar com professores altamente qualificados, aulas práticas em laboratórios modernos e ambientes acolhedores. Além disso, os alunos participam de visitas a empresas e universidades, feiras e eventos diversos, enriquecendo ainda mais sua formação.



Para atender às novas demandas do mercado de tecnologia, o curso de Informática do Colégio Castelo passou por uma atualização curricular, incorporando disciplinas nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas e Produção de Games. Com isso, os alunos aprenderão sobre desenvolvimento de software, programação de jogos e outras competências essenciais para a indústria tecnológica, preparando-os para um mercado de trabalho em constante evolução.