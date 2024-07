Pintura em tecido será um dos cursos oferecidos no Espaço Mulher Cidadã - Foto: Ilustração

Publicado 15/07/2024 12:59 | Atualizado 15/07/2024 12:59

Macaé - O Espaço Mulher Cidadã, vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres, está abrindo inscrições nesta terça-feira para diversas oficinas voltadas ao público feminino. Serão oferecidas nove modalidades, incluindo artesanato, dança, canto e atividades físicas. As inscrições serão realizadas presencialmente a partir das 9 horas.

Para se inscrever, é necessário levar uma cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 atualizada. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade de cada turma. A Secretaria de Políticas para as Mulheres está localizada na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, Imbetiba. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Espaço Mulher Cidadã: (22) 99287-1590.



As oficinas e horários são os seguintes: Canto às terças das 14h às 16h; Fio de Malha Avançado às quartas das 13h30 às 15h; Fio de Malha Iniciante às quartas das 15h às 16h30; Alongamento às segundas e quartas das 9h às 9h30 e às terças e quintas das 16h às 16h30; Circuito Saúde às segundas e quartas das 9h30 às 10h e às terças e quintas das 16h30 às 17h; Dança Sênior Iniciante às sextas das 9h às 10h30; Dança Sênior Avançada às segundas e quartas das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30; Crochê às segundas das 14h às 15h30; Pintura em Tecido Vazado às quintas das 14h às 16h; Patch Apliquê às terças das 9h às 11h e das 14h às 16h; Costura Criativa às sextas das 14h às 16h.