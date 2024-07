Expo Macaé 2024 oferece shows gratuitos na pista, com grandes nomes da música nacional - Foto: Ilustração

Publicado 12/07/2024 13:22 | Atualizado 12/07/2024 13:23

Macaé - A Expo Macaé 2024 trará uma grande novidade para os fãs de música: todos os shows poderão ser assistidos na pista de forma totalmente gratuita. As vendas de ingressos serão destinadas apenas para a Área VIP e Camarotes, com início previsto para esta sexta-feira (12) às 12h.

O evento contará com uma programação diversificada, trazendo grandes nomes da música nacional: Sarah Beatriz no dia 25/07, Jorge e Mateus no dia 26/07, Ludmilla no dia 27/07, Belo no dia 28/07 e João Gomes no dia 29/07.

A iniciativa de liberar a pista gratuitamente visa democratizar o acesso ao entretenimento, permitindo que mais pessoas possam desfrutar dos espetáculos de grandes artistas. A Expo Macaé 2024 promete ser um evento memorável, combinando música de qualidade com momentos de alegria e diversão para todos.

Para aqueles que desejam uma experiência mais exclusiva, os ingressos para a Área VIP e Camarotes estarão disponíveis a partir desta sexta-feira.