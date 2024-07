Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana orientam o trânsito durante a movimentação de vigas na ponte Ivan Mundim - Foto: Douglas Smmithy

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana orientam o trânsito durante a movimentação de vigas na ponte Ivan MundimFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/07/2024 12:21

Macaé - Nesta quinta-feira e sexta-feira (11 e 12 de julho), o tráfego na ponte Ivan Mundim terá pequenas interrupções devido à movimentação de uma carreta para transporte de vigas. A partir das 9h, haverá breves pausas em dois momentos distintos, afetando ambos os sentidos da via.

Estão previstas duas movimentações diárias, cada uma resultando em curtas interdições no trânsito. Durante as manobras, os motoristas devem aguardar as instruções dos agentes da Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, que estarão sinalizando a parada obrigatória no local. Após cada atividade, o tráfego será liberado.