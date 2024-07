Tito Jardim, inspira solidariedade na batalha contra a distrofia muscular de Duchenne, em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 09/07/2024 13:19 | Atualizado 09/07/2024 13:19

Macaé - Tito Jardim, um jovem residente de Macaé, foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne e precisa urgentemente do medicamento Elevidys, cujo custo é estimado em R$ 17 milhões. A família de Tito está empenhada em garantir que ele receba o tratamento antes de completar 9 anos.

A campanha #TodosPorTito está promovendo diversas iniciativas para arrecadar fundos, enquanto uma decisão judicial obriga a União a fornecer o medicamento em até 20 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.



Tito, um fervoroso torcedor do Botafogo, recebeu apoio integral do clube e teve a emocionante oportunidade de entrar em campo com os jogadores. No próximo sábado (13), será realizado um jogo beneficente entre os times Gileade e Botafogo Master no Estádio Moacyrzão, às 13h, para angariar fundos e conscientizar a população sobre a causa de Tito.