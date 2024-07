Câmeras de vigilância capturam o momento do furto de um veículo no bairro Franco Plaza, em Macaé - Foto: Reprodução Câmera de Segurança

Publicado 09/07/2024 10:26

Macaé - Na madrugada desta terça-feira (9), câmeras de segurança registraram o furto de um veículo no bairro Franco Plaza, em Macaé. As imagens mostram dois homens entrando no terreno onde o carro estava estacionado e, em questão de minutos, conseguirem levar o veículo.

As autoridades estão em busca de informações que possam levar à identificação e captura dos suspeitos.



De acordo com a polícia, qualquer informação relevante pode ser comunicada diretamente ao número de emergência 190. A comunidade é incentivada a colaborar com as investigações para garantir a segurança do bairro e ajudar na recuperação do veículo roubado.







