As obras ocorrerão entre a Rua J Um-A (lateral ao hospital) e pouco antes da entrada do Shopping Plaza Macaé - Foto: Ilustração

As obras ocorrerão entre a Rua J Um-A (lateral ao hospital) e pouco antes da entrada do Shopping Plaza MacaéFoto: Ilustração

Publicado 07/07/2024 12:29

Macaé - A cidade de Macaé, RJ, está prestes a ganhar um novo complexo de saúde privado, o hospital da Rede D’Or, que transformará a região em um importante polo de assistência especializada no estado. O hospital oferecerá serviços de alta complexidade, incluindo tratamentos para pacientes com câncer e queimaduras, com 150 leitos iniciais e previsão de expansão para mais 84 leitos.

Em meio a essas iniciativas de infraestrutura que visam o desenvolvimento de Macaé, o saneamento básico é crucial para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos habitantes. A inauguração do hospital da Rede D’Or requer a expansão do sistema de esgotamento sanitário na Avenida Aluísio da Silva Gomes, na Glória, com a BRK Ambiental começando os trabalhos na próxima segunda-feira (8).

A concessionária realizará a implantação da caixa de inspeção (CI) para conectar o Macaé D’Or ao sistema de coleta de esgoto. As obras ocorrerão entre a Rua J Um-A (lateral ao hospital) e pouco antes da entrada do Shopping Plaza Macaé. Para minimizar os impactos no trânsito, as intervenções serão feitas em etapas, com interdições parciais e liberação de meia pista.

Motoristas devem estar atentos à sinalização e considerar rotas alternativas para evitar o trecho em obras, minimizando possíveis lentidões no tráfego. A colaboração dos condutores é essencial para garantir a segurança durante este período de modificações temporárias.

“O novo hospital da Rede D’Or é um empreendimento significativo que eleva Macaé como um centro de excelência em saúde. A integração eficiente ao sistema de esgotamento sanitário é fundamental para o funcionamento do hospital. Estamos comprometidos com essas obras que, embora temporárias, trarão grandes benefícios para a cidade,” afirmou Ricardo Santiago, diretor da BRK em Macaé.

A BRK Ambiental alerta que podem ocorrer mudanças na programação devido a questões técnicas e climáticas. Para dúvidas e informações sobre as obras, estão disponíveis os telefones 0800 771 0001 e (22) 99878-0023 (Plantão Social), além do e-mail plantaosocialmacae@brkambiental.com.br.