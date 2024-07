Publicado 05/07/2024 13:03

Macaé - Em uma operação realizada nesta sexta-feira (5), a equipe do Serviço Reservado, com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e do Despacho de Movimentação Rio N° 1025.7.2024, deteve um indivíduo conhecido como "Léo" na Favela da Linha, localizada no bairro Cajueiros, em Macaé. O suspeito, associado à facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA), foi flagrado com uma significativa quantidade de drogas, prontas para distribuição na região.

Após receber informações precisas sobre a atividade ilícita de "Léo", a equipe se dirigiu ao local e encontrou o acusado, que já era conhecido por seu envolvimento no tráfico de drogas. Apesar de inicialmente negar as acusações, ele admitiu possuir alguns pinos de cocaína escondidos debaixo de uma carcaça de geladeira. Durante a busca, foram encontrados 14 pinos de cocaína com etiquetas amarelas.

Ao ampliar as buscas nas proximidades, a equipe encontrou mais três sacolas contendo drogas. Uma delas continha 49 pinos de cocaína verde com etiquetas amarelas, outra possuía 99 pinos de cocaína preta com etiquetas azuis, e a última abrigava 52 pedras de crack com etiquetas azuis.

Todo o material apreendido, juntamente com o acusado, foi encaminhado inicialmente à 123ª DP para registro da ocorrência.