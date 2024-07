Vice-prefeito Célio Chapeta e secretário de Cultura Leandro Mussi durante a reinauguração do Solar dos Mellos, um ícone histórico de Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 05/07/2024 12:39

Macaé - O Museu Solar dos Mellos, um marco da história de Macaé, foi reinaugurado nesta quinta-feira (4) e está pronto para receber visitantes a partir desta sexta-feira (5). O museu, que guarda documentos, peças e mobiliários que narram a trajetória da cidade, agora está aberto ao público de forma gratuita, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Durante a cerimônia de reinauguração, o vice-prefeito Célio Chapeta, representando o prefeito Welberth Rezende, reforçou o compromisso da administração municipal com a preservação histórica ao entregar o Solar dos Mellos totalmente renovado. “Este espaço é crucial para Macaé, pois oferece às pessoas a chance de conhecerem mais sobre nossa cidade e valorizarem nosso patrimônio”, destacou Chapeta.

Leandro Mussi, secretário municipal de Cultura, expressou sua satisfação com a reforma, que proporciona melhores condições tanto para os profissionais do museu quanto para os visitantes. Ele também anunciou a retomada de projetos culturais importantes. “Revitalizar este casarão após 20 anos é uma grande alegria. Estive aqui em 2004, quando foi inaugurado por Ricardo Meirelles, meu professor. Agora, podemos oferecer novidades como os projetos ‘Curta no Museu’ e ‘Quintas no Solar’, legados do ex-secretário Thales Coutinho”, disse Mussi.

Uma das novas atrações do museu é a possibilidade de visualizar o porão da casa através de um vidro no assoalho, um detalhe que promete fascinar visitantes de todas as idades. “É um elemento que chama muito a atenção e agrega à experiência de visitação”, explicou Patrícia Barboza, diretora do Museu.

Adelaide Maria, descendente da família Mello, emocionou-se ao reviver memórias de sua infância durante a visita. “Era um lugar que frequentávamos muito, e é emocionante ver que a origem da família, todos macaenses, permanece viva”, declarou.

O Solar dos Mellos está localizado na Rua Conde de Araruama, 248, Centro. As visitas guiadas ou escolares devem ser agendadas pelo e-mail: msolardosmellos@gmail.com.