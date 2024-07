Prefeitura vai reabrir Abrigo de Inverno nesta sexta-feira - Foto: Ilustração

Prefeitura vai reabrir Abrigo de Inverno nesta sexta-feira Foto: Ilustração

Publicado 04/07/2024 13:44 | Atualizado 04/07/2024 13:45

Macaé - Com a chegada do inverno, Macaé se prepara para oferecer acolhimento à população em situação de rua durante as noites frias através do Abrigo de Inverno. A reabertura do espaço temporário está marcada para esta sexta-feira (05), às 17h, no Hotel de Deus. O objetivo é abrigar pessoas em vulnerabilidade social nas noites mais geladas, com funcionamento durante os próximos meses, sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade.

O Abrigo de Inverno estará aberto das 18h às 7h, dispondo de alas masculinas e femininas. A administração municipal providenciará transporte diário, partindo às 18h30 da Praça Veríssimo de Melo em direção ao Hotel de Deus. No local, os assistidos receberão um kit de higiene pessoal, jantar e café da manhã.

A equipe que atuará no Abrigo de Inverno será composta por assistente social, psicólogo, guarda municipal e orientador social. "A proposta é oferecer um total de 36 vagas aos usuários encaminhados pelo Centro POP. Para novos usuários, a equipe técnica do abrigo fará o acolhimento e encaminhará, no dia seguinte, o usuário ao Centro POP para ser referenciado", explica Ana Catarina Silva Berbert Louzada, coordenadora da Proteção Especial de Alta Complexidade.

O Hotel de Deus está localizado na Avenida Lacerda Agostinho, número 477, no bairro Virgem Santa.