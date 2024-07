pós reforma, Solar dos Mellos reabre dia 4 de julho - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 03/07/2024 13:05

Macaé - Após um período de reformas, o Solar dos Mellos, Museu da Cidade de Macaé, será reaberto ao público no dia 4 de julho, terça-feira, às 18h. Este importante patrimônio histórico do município, que também serve como centro de pesquisa e local para exposições e eventos culturais, volta a receber visitantes com mais conforto e novidades.

Com a reinauguração, as visitas e pesquisas presenciais nas dependências do museu serão retomadas, como detalha a diretora do Museu, Patrícia Barboza. "Durante as obras, mantivemos o atendimento para pesquisas online. Agora, estamos muito felizes em reabrir as portas com melhorias significativas na acessibilidade e na climatização. O jardim foi adaptado para receber mais crianças durante as visitas guiadas, e uma grande novidade é a visualização do porão da casa, um dos pontos mais curiosos, que agora poderá ser visto através de um vidro instalado no assoalho em um local estratégico", explicou.

Além disso, o imóvel passou por adaptações para captar água da chuva, uma temática que será abordada com os visitantes para destacar a importância da sustentabilidade.

Localizado na rua Conde de Araruama, 248, no Centro de Macaé, o Solar dos Mellos foi construído em 1891 e exibe características arquitetônicas e urbanísticas típicas do século XIX. Em 1911, a casa tornou-se residência da família Mello, após ser adquirida pelo jornalista e comerciante Cezar Mello. Em 1999, o local foi desapropriado e passou a ser administrado pela Prefeitura de Macaé, com o objetivo de preservação e memória, estando vinculado à Secretaria Municipal de Cultura.