O sucesso na redução dos índices criminais é atribuído ao trabalho conjunto do 32º BPM - Foto: Ilustração

O sucesso na redução dos índices criminais é atribuído ao trabalho conjunto do 32º BPMFoto: Ilustração

Publicado 02/07/2024 09:32

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar (BPM), responsável pelo policiamento em Macaé, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu, registrou uma diminuição significativa nos índices criminais no primeiro semestre de 2024. Em comparação com junho de 2023, todos os indicadores apresentaram quedas expressivas, atingindo os menores patamares históricos.

A letalidade violenta, que contabiliza mortes resultantes de crimes violentos, caiu 34% em junho de 2024 em comparação ao mesmo mês no ano anterior. Esse número representa o menor índice de letalidade violenta já registrado pelo 32º BPM para o mês de junho.

O roubo de rua também apresentou uma redução notável, com uma queda de 55% em relação ao mesmo período de 2023. Este é o menor índice para o mês de junho na história do batalhão.

Os roubos de veículos caíram 71% em comparação a junho de 2023, marcando o menor número de ocorrências desse tipo na série histórica do 32º BPM.

Notavelmente, pelo sexto mês consecutivo, o índice de roubo de carga permaneceu zerado, erradicando este tipo de crime durante todo o primeiro trimestre de 2024.

O sucesso na redução dos índices criminais é atribuído ao trabalho conjunto do 32º BPM com as delegacias de Polícia Civil das áreas abrangidas, prefeituras municipais através das Secretarias de Ordem Pública e Guardas Municipais, além do apoio do Programa Segurança Presente Macaé e da comunidade local.