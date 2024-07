Motorista do ônibus afirmou ter perdido o controle do veículo, resultando no tombamento - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Motorista do ônibus afirmou ter perdido o controle do veículo, resultando no tombamento Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 01/07/2024 07:34

Macaé - Dez torcedores do Vasco da Gama, provenientes de Colatina (ES), sofreram um grave acidente na madrugada deste domingo (30) enquanto retornavam para casa após assistirem ao jogo entre Vasco e Botafogo, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O ônibus fretado pelo grupo tombou na BR-101, no quilômetro 144, próximo à cidade de Macaé.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu por volta de 1h30. O motorista do ônibus afirmou ter perdido o controle do veículo, resultando no tombamento. Ele também declarou que não houve a participação de outros veículos no acidente.



As equipes de resgate foram acionadas rapidamente, e os dez feridos foram levados ao Hospital Público Municipal (HPM) de Macaé. A maioria dos torcedores sofreu ferimentos leves, mas alguns permanecem em observação para a realização de exames complementares.

Motorista do ônibus afirmou ter perdido o controle do veículo, resultando no tombamento Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Relatos dos passageiros indicam que o clima dentro do ônibus era de euforia e cansaço após a partida, quando o motorista, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do veículo. A PRF está conduzindo uma investigação para determinar as causas exatas do acidente, incluindo a possibilidade de falhas mecânicas ou cansaço do motorista.



Os torcedores estavam em Colatina (ES) e haviam fretado o ônibus especialmente para assistir ao clássico carioca. O acidente interrompeu o retorno dos fãs do Vasco, que agora recebem assistência médica e psicológica em Macaé.









Relatos dos passageiros indicam que o clima dentro do ônibus era de euforia e cansaço após a partida, quando o motorista, por razões ainda desconhecidas, perdeu o controle do veículo. A PRF está conduzindo uma investigação para determinar as causas exatas do acidente, incluindo a possibilidade de falhas mecânicas ou cansaço do motorista.Os torcedores estavam em Colatina (ES) e haviam fretado o ônibus especialmente para assistir ao clássico carioca. O acidente interrompeu o retorno dos fãs do Vasco, que agora recebem assistência médica e psicológica em Macaé.