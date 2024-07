Domingo é marcado por procissão marítima e festa no Mercado de Peixes - Foto: Divulgação

Domingo é marcado por procissão marítima e festa no Mercado de PeixesFoto: Divulgação

Publicado 30/06/2024 20:21

Macaé - A tradicional procissão marítima da Festa dos Pescadores de Macaé emocionou o público neste domingo (30). Durante três dias, o Mercado do Peixe foi palco de diversas atrações que reuniram famílias e devotos em homenagem ao padroeiro dos pescadores.



Com muita criatividade e cores vibrantes, treze embarcações participaram do concurso religioso. A procissão partiu da Colônia dos Pescadores Z3, no bairro Imbetiba, seguindo até o cais. Antes da partida, o público participou de um momento especial de oração e reflexão. O pescador José Silva, emocionado, declarou: “2024 tem sido um ano de vitórias, e eu precisava vir agradecer ao meu padroeiro”.

Domingo é marcado por procissão marítima e festa no Mercado de Peixes Foto: Divulgação

Os participantes capricharam nas ornamentações das embarcações, que foram avaliadas por uma comissão. Os prêmios foram de R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 800 para o segundo e R$ 500 para o terceiro.O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, esteve presente e saudou os pescadores: “Agradeço a toda a comunidade”. O secretário de Pesca e Aquicultura, Jair Barcelos, destacou que Macaé conta com cerca de 1,5 mil pescadores, responsáveis por fornecer aproximadamente 250 toneladas de pescado ao Brasil. “A Festa dos Pescadores é uma celebração da cultura e da importância da pesca no nosso município. Parabéns a todos pelo Dia do Pescador”, ressaltou.Em 2023, a Secretaria de Pesca disponibilizou a cobertura do cais do Mercado de Peixes, beneficiando o escoamento da pesca e melhorando as condições de trabalho para os profissionais, além de atender embarcações do setor offshore. A obra incluiu a recuperação estrutural do cais, com argamassa específica para aplicação na água, cobertura em concreto armado, iluminação e reforço do piso para suportar o peso das cargas.Os visitantes elogiaram a programação. Gelson da Silva, morador de Niterói, comentou: “Macaé é um lugar bonito, com o encontro do rio e do mar. A procissão marítima me transmitiu uma mensagem positiva de fé”. Ana Cláudia Gomes, emocionada, assistiu à procissão com o marido e a neta pela primeira vez: “Lembro-me desta procissão e me comovo, pois meu pai foi pescador. Quero que minha neta também honre o padroeiro”, disse.O domingo foi animado por atrações musicais e culturais, com shows de DJ Junior Domingues, brincadeiras, apresentações do grupo Gente da Gente, a entrega das premiações e a voz afinada de Thially Alves.