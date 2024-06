Junho Vermelho: Dia D de Doação de Sangue ocorre neste sábado - Foto: Ilustração

Junho Vermelho: Dia D de Doação de Sangue ocorre neste sábado Foto: Ilustração

Publicado 28/06/2024 10:07

Macaé - Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, ocorrido em 14 de junho, o Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé intensifica a campanha “Junho Vermelho” com o Dia D de Doação de Sangue, que será realizado neste sábado (29). A iniciativa visa conscientizar os não doadores sobre a importância desse ato altruísta, essencial para salvar vidas.

No Dia D, os voluntários poderão doar sangue das 7h30 às 17h30, na unidade localizada na Rua Doutor Bueno, 40, Centro. O hematologista Dr. Adelmo Henrique Daumas Gabriel ressalta a relevância da campanha, especialmente durante o inverno, quando há uma tendência de queda nos estoques de sangue. "O mês de junho é crucial para aumentar a captação de sangue, preparando-nos para os meses de julho, que apresentam maior demanda devido ao inverno," enfatiza o médico.

As doações no Serviço de Hemoterapia de Macaé ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 (exceto feriados). Para maior comodidade, os doadores podem agendar suas doações pelo portal oficial da Prefeitura de Macaé no link macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/doacao-de-sangue-macae.

O Serviço de Hemoterapia de Macaé é responsável pelo abastecimento de várias unidades de saúde, incluindo o Hospital Público Municipal (HPM), Hospital Público Municipal da Serra, Hospital São João Batista, Pronto-Socorro Municipal, além dos municípios de Carapebus e Conceição de Macabu, entre outros em situações de urgência. Para mais informações, os interessados podem ligar para (22) 2796-1756 ou enviar um e-mail para hemoterapia@macae.rj.gov.br.

Os requisitos básicos para doação são:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos (menores de 18 anos só podem doar mediante o consentimento formal dos responsáveis);

Pesar no mínimo 50kg;

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado e bem hidratado (evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da doação);

Apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial ou CNH digital.