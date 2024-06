Editais Paulo Gustavo: ?The Worker Beat? se apresentará no Sana - Foto: Ilustração

Publicado 28/06/2024 09:59

Macaé - O projeto musical 'The Worker Beat', que combina música eletrônica pop com batidas obtidas de instrumentos alternativos, será apresentado no dia 20 de julho, às 16h, no espaço CriaSana, localizado no distrito do Sana, Região Serrana de Macaé. O evento terá entrada gratuita e é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo de incentivo cultural, através da Secretaria de Cultura de Macaé.

Criado pelo artista macaense Salvador Reis, 'The Worker Beat' é um projeto que celebra a diversidade e a força do trabalhador através de uma fusão de música, dança e histórias pessoais. Salvador, que vem de uma família de músicos, iniciou sua carreira aos 9 anos na Sociedade Musical Beneficente Lyra dos Conspiradores e hoje é baterista e percussionista de diversas bandas. Ele lançou 'The Worker Beat' em São Paulo durante a pandemia de covid-19 e já se apresentou em diversas cidades, incluindo Macaé, onde foi uma das atrações do Lagoa Rock.

“O visual do show é inspirado no macacão dos petroleiros, muito comum em Macaé, e faz referência à batida do operário. Utilizo máquinas, latões e ferramentas dos trabalhadores para criar novos sons, proporcionando uma experiência sensorial única. O show também inclui um telão que provoca reflexões sobre a natureza”, explica Salvador Reis. Ele destaca a importância do apoio governamental para a promoção da cultura local e agradece aos integrantes do CriaSana por abraçarem o projeto.

O secretário de Cultura, Leandro Mussi, ressalta a importância do projeto: “‘The Worker Beat’ celebra a diversidade e a força do trabalhador, criando uma produção envolvente e inspiradora que reforça a identidade cultural de Macaé.”