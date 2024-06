Festival ocorrerá em Serra da Cruz - Foto: Ilustração



Publicado 27/06/2024 12:04

Macaé - A região serrana de Macaé se prepara para sediar o XVI Festival do Aipim em Serra da Cruz, um evento tradicional que acontece entre os dias 5 e 7 de julho. Organizado pela Associação de Produtores Rurais de Serra da Cruz (Aprusc), o festival promete movimentar a economia local e atrair turistas, com uma estimativa de público de mil pessoas por dia.

O festival contará com uma variedade de atrações, incluindo concursos de pratos típicos, passeios ciclísticos, brinquedos para crianças, recreação com palhaços, apresentações de corais e shows musicais de diversos gêneros, além de um leilão online. A gastronomia será um dos pontos altos, com pratos feitos à base de aipim, como pizzas, bobó de camarão, escondidinho, caldos, bolinhos recheados e doces, disponíveis nas barracas do evento a partir das 17h na sexta-feira e ao meio-dia no sábado e domingo.

O evento acontecerá em uma área de 10 mil m² na Estrada de Serra da Cruz, a 11 quilômetros do Trapiche, principal acesso para carros e ônibus da SIT. Placas de sinalização estarão espalhadas pelo trajeto para facilitar a chegada dos visitantes.

As atividades serão encerradas às 2h da madrugada na sexta e sábado, e às 20h no domingo. O passeio ciclístico está programado para começar às 9h na Praça do Trapiche, com destino ao festival.