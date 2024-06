Festa dos Pescadores terá ampla programação cultural e gastronomia típica - Foto: Douglas Smmithy

Festa dos Pescadores terá ampla programação cultural e gastronomia típica Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/06/2024 10:11

Macaé - A Festa dos Pescadores em Macaé, tradicional celebração em honra a São Pedro, padroeiro dos pescadores, ocorrerá de 28 a 30 de junho, no Mercado Municipal de Peixes. Este ano, o evento terá mais atrações culturais e gastronômicas em comparação à edição anterior, e o valor das premiações do concurso de embarcações que participam da procissão marítima foi dobrado.



O evento começará na sexta-feira (28), às 19h, com programação estendida até domingo (30). A entrada é gratuita. O secretário de Pesca e Aquicultura, Jair Barcelos, destaca a importância do resgate desta festa, que gera renda para a comunidade pesqueira através dos estandes gastronômicos.



As embarcações interessadas em participar da procissão marítima devem se inscrever na Colônia de Pescadores Z3, localizada na rua Doutor Júlio Olivier, 148, bairro Imbetiba. A premiação para o concurso é de R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 800 para o segundo e R$ 500 para o terceiro. A procissão partirá no domingo (30), às 14h, da Colônia dos Pescadores ao cais.



Eduardo Gonçalves, presidente da Colônia de Pescadores Z3, expressou sua expectativa positiva para a festa, ressaltando a importância da colaboração entre a Colônia e a Secretaria Municipal de Pesca. Ele lembrou das dificuldades enfrentadas no mar e destacou a alegria proporcionada pelo evento.



Leandro Riscado, um dos organizadores, afirmou que a estrutura será ampliada este ano, com uma maior variedade de shows e opções gastronômicas. O público poderá saborear pratos como isca de peixes e pastel de camarão.



Gessiana Riscado, assessora da Secretaria de Pesca, destacou que a festa é voltada para a comunidade pesqueira e contará com pratos típicos preparados por mulheres, filhas e netas de pescadores. A programação incluirá também brincadeiras tradicionais com prêmios, como corrida do ovo na colher e cabo de guerra.



A Festa dos Pescadores é organizada pela Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura com o apoio de outras secretarias municipais, como Defesa Civil, Ordem Pública, Mobilidade Urbana, Saúde, Turismo e Cultura. A estrutura do evento incluirá um palco e uma praça de alimentação com cerca de 20 estandes da comunidade pesqueira e de estabelecimentos gastronômicos locais. Pela primeira vez, o evento contará com patrocínio público municipal e a participação de artistas credenciados pela Secretaria de Cultura, como Luan Nascimento, Fred Pereira e o grupo Gente da Gente.



Confira a programação:

Sexta-feira (28)

19h – Dj Nanda

20h – Quadrilha da Lua de Prata

22 h – Show Rosi Miranda

00 h – Show Luan Nascimento

02 h – Encerramento

Sábado (29)

18 h – DJ Junior Domingues

21 h – Quadrilha Roceira da Projetada

22 h – Show Fred Pereira

00 h – Show Erica Carvalho

02 h – Encerramento

Domingo (30)

13h – DJ Junior Domingues

14 h- Procissão Marítima de São Pedro (com saída em frente da Colônia Z3)

16 h – Brincadeiras

17 h – Show com Gente da Gente

18h30 – Entrega da Premiação

19 h – Show Thially Alves

22h- Encerramento