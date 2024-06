Agentes do 32º BPM prendem traficante com 5kg de cocaína e armas em Macaé - Foto: Divulgação

Agentes do 32º BPM prendem traficante com 5kg de cocaína e armas em Macaé Foto: Divulgação

Publicado 25/06/2024 09:50

Macaé - Em uma operação robusta do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), um indivíduo foi detido em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de armamento no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. A operação, ocorrida na tarde desta segunda-feira (24), tinha como objetivo intensificar o combate ao tráfico e outras atividades ilícitas na área, sendo parte da Operação Narke II, que se desenrolou por todo o estado do Rio de Janeiro.

Recebendo informações sobre um suposto ponto de venda de drogas em uma residência dentro de um condomínio no Parque Aeroporto, a equipe do Serviço Reservado do 32º BPM (P2) foi mobilizada para investigar a denúncia. Ao chegar no local, os policiais encontraram uma bolsa contendo uma vasta quantidade de substâncias entorpecentes: 1.800 pinos de cocaína somando 5 kg, 24 porções de maconha, quatro balanças de precisão, quatro frascos de lança-perfume, além de 47 munições de calibre 9 mm e nove de calibre 38 mm.

Durante a abordagem, o morador do imóvel, um traficante conhecido pelas autoridades e recentemente liberado após audiência de custódia, foi novamente preso em flagrante. Ele admitiu a posse dos materiais apreendidos e a distribuição de drogas na região do Aeroporto.

No momento da operação, uma menor também estava presente no local. Todos os envolvidos foram levados para a 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP). O traficante permaneceu detido à disposição da Justiça, enquanto a menor foi ouvida e liberada.