Homem foi então autuado pelo crime de receptação e permanece preso à disposição da justiça - Foto: Divulgação

Homem foi então autuado pelo crime de receptação e permanece preso à disposição da justiçaFoto: Divulgação

Publicado 23/06/2024 13:01

Macaé - Na manhã deste sábado (15), a equipe do Segurança Presente de Macaé prendeu um homem no bairro Imbetiba. O suspeito foi abordado pelos agentes enquanto mexia na placa de um veículo. Após verificarem os dados do automóvel, os agentes descobriram discrepâncias nos documentos e no chassi.

Conduzido à 123ª DP, foi confirmado que o veículo, um Fox preto, havia sido roubado em novembro de 2023 na cidade de Cabo Frio. O homem foi então autuado pelo crime de receptação e permanece preso à disposição da justiça.