Mobilidade Urbana: calendário de vistoria e cadastramento para veículos de transporteFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/06/2024 14:01

Macaé - A cidade de Macaé está em fase de preparativos para a atualização cadastral e vistoria obrigatória de veículos que prestam serviços de fretamento, ônibus urbano, transporte escolar, táxis e cooperativas de transporte de passageiros. O calendário anual foi estabelecido através da portaria nº 006/2024 da Secretaria de Mobilidade Urbana, divulgada em 15 de junho.

Para facilitar o processo, os concessionários e autorizatários têm a opção de realizar a atualização tanto online, através do link disponibilizado pela Secretaria, quanto presencialmente no Setor de Cadastro e Vistoria de Transportes, localizado na Rua Euzébio de Queiroz, 678 A, Centro.

Os períodos definidos para as atualizações variam conforme o tipo de serviço prestado: para os segmentos Urbano, Fretamento e Escolar, o prazo vai de 1º de julho a 30 de agosto; já para os Táxis, o período é de 1º de agosto a 30 de setembro.

Luiz Carlos Moreira, diretor da Coordenadoria de Transporte da Mobilidade Urbana, ressalta a importância dessas atualizações para garantir a segurança dos usuários e a conformidade dos veículos que circulam pela cidade.

As orientações para o processo presencial variam de acordo com cada segmento: no caso dos segmentos Fretamento e Urbano, apenas o representante legal (sócio administrador) pode abrir o processo; no segmento Escolar, o próprio cooperado ou o presidente da cooperativa deve protocolar o processo; e no segmento Táxi, apenas o autorizatário está autorizado a protocolar o processo de credenciamento.

Para a atualização digital, é necessário seguir os procedimentos específicos, incluindo o cadastro e acesso na plataforma através do CPF do sócio administrador (no caso de pessoa jurídica) ou do cooperado.