A investigação, iniciada em 2017 pelo Ministério Público, buscava apurar casos de nepotismo e outras falhas administrativas - Foto: Ilustração

A investigação, iniciada em 2017 pelo Ministério Público, buscava apurar casos de nepotismo e outras falhas administrativasFoto: Ilustração

Publicado 21/06/2024 12:46

Macaé - A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou Dr. Aluízio Júnior, ex-prefeito de Macaé, por improbidade administrativa. A sentença evidenciou a prática de irregularidades na administração municipal, resultando na suspensão de direitos políticos e aplicação de multas.

A investigação, iniciada em 2017 pelo Ministério Público, buscava apurar casos de nepotismo e outras falhas administrativas. Durante o inquérito, foram reveladas denúncias de que servidores comissionados na Secretaria Municipal de Agroeconomia eram coagidos a entregar parte de seus salários ao vereador José Franco de Muros, em troca da manutenção de seus cargos. As evidências mostraram que Dr. Aluízio, como prefeito, concedeu ao vereador o controle da Secretaria em troca de apoio político.

O tribunal determinou a perda do cargo público do ex-prefeito, a suspensão de seus direitos políticos por 14 anos, e o pagamento de uma multa civil. Além disso, todos os réus foram condenados a pagar R$ 300.000,00 em danos morais coletivos.

Nossa equipe de reportagem do jornal O DIA - Projeto Cidades tentou entrar em contato com Dr. Aluízio Júnior para obter um comentário sobre a decisão, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.