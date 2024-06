Ação de Limpeza Ilha do Francês - Foto: Claudia Barreto

Ação de Limpeza Ilha do FrancêsFoto: Claudia Barreto

Publicado 20/06/2024 11:06

Macaé - Nesta quarta-feira (19), as Secretarias do Ambiente e de Serviços Públicos realizaram uma importante ação de limpeza na Ilha do Francês, como parte da programação do “Junho Verde”. O prefeito Welberth Rezende acompanhou os trabalhos, que contaram com apoio das Secretarias de Governo e de Pesca e Aquicultura.



"Esta é a segunda vez que organizamos uma limpeza na Ilha do Francês para garantir sua preservação e conscientizar os visitantes sobre a importância de cuidar desse ambiente", destacou o prefeito.



A atividade incluiu a remoção de pichações no paredão de pedra da ilha utilizando hidrojateamento, um método que emprega água sem produtos químicos ou abrasivos. Além disso, agentes da Secretaria do Ambiente monitoraram as condições da fauna e flora locais.



A equipe da Secretaria de Serviços Públicos também se dedicou à retirada de resíduos na faixa de areia que dá acesso à ilha, removendo plásticos, vidros e carvão deixados por visitantes. A vegetação nativa da área foi preservada durante o processo.

Ação de Limpeza Ilha do Francês Foto: Claudia Barreto



Esta ação segue o primeiro mutirão de limpeza realizado em março deste ano, reafirmando o compromisso das autoridades com a conservação ambiental.



Entre os presentes na ação estavam os secretários Juninho Luna (Governo), Isauras Sales (Ambiente e Sustentabilidade), Rodrigo Silva (Serviços Públicos) e Jair Bittencourt (Pesca e Aquicultura), além de Marlon Lima, coordenador do programa de gerenciamento costeiro.





Esta ação segue o primeiro mutirão de limpeza realizado em março deste ano, reafirmando o compromisso das autoridades com a conservação ambiental.Entre os presentes na ação estavam os secretários Juninho Luna (Governo), Isauras Sales (Ambiente e Sustentabilidade), Rodrigo Silva (Serviços Públicos) e Jair Bittencourt (Pesca e Aquicultura), além de Marlon Lima, coordenador do programa de gerenciamento costeiro.

Ação de Limpeza Ilha do Francês Foto: Claudia Barreto