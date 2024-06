O projeto, criado há cerca de um ano, é fruto da parceria da Secretaria Municipal de Educação e do Clube Crispy Koa Va?a - Foto: Divulgação

O projeto, criado há cerca de um ano, é fruto da parceria da Secretaria Municipal de Educação e do Clube Crispy Koa Va?aFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 11:32

Macaé - Os alunos da Escola Municipalizada Polivalente vivenciaram uma experiência enriquecedora na Lagoa de Imboassica, um dos principais pontos turísticos da cidade. Sob o projeto "De Canoa, na Lagoa – Conhecer para Preservar", os estudantes exploraram a prática da canoa havaiana, destacando a importância do cuidado com o meio ambiente.

Iniciativa fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Clube Crispy Koa Va´a, o projeto visa familiarizar os alunos com o vasto ecossistema hídrico da cidade, que abriga diversas espécies da fauna local. Além de aprenderem sobre a cultura milenar da canoa havaiana, os estudantes são incentivados a se tornarem multiplicadores de boas práticas ambientais.

Lúcia Helena Gama, Coordenadora de Educação Ambiental, ressalta que o objetivo é conscientizar os estudantes sobre os impactos positivos do cuidado com o meio ambiente. "Ao participarem de atividades como esta, os alunos não apenas aprendem, mas se tornam agentes ativos na preservação ambiental em seu bairro e em suas casas", destaca Lúcia.

A professora Monique Piras, acompanhando os alunos durante a atividade, enfatiza a importância do contato direto com a natureza através da canoa havaiana. "Estamos felizes em proporcionar aos alunos essa oportunidade única de aprendizado. Tenho certeza de que eles levarão consigo as lições de hoje para toda a vida", concluiu Monique.