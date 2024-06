Escola de Artes de Macaé exibirá documentário ?Tenho Fé? - Foto: Ilustração

Macaé - A Escola Municipal de Artes Maria José Guedes (Emart) está com inscrições abertas para a sessão gratuita do documentário 'Tenho Fé', dirigido por Rian Córdova e selecionado para a 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A exibição, seguida de uma roda de conversa, ocorrerá no dia 21 de junho, sexta-feira, às 19h, no 5º andar da escola, localizada no Centro Macaé de Cultura.

As inscrições podem ser feitas [aqui](https://forms.gle/4a9z1V4v5nP6XBSn9) e estarão abertas até que as 80 vagas disponíveis sejam preenchidas. O evento visa fomentar discussões sobre representatividade negra, diversidade e arte, a partir das perspectivas de artistas, acadêmicos e líderes religiosos.



Após a exibição, haverá um debate com a participação de Dorniê Matias, secretário municipal de Igualdade Racial; Cláudia Bispo, atriz, coreógrafa e diretora da Emart; Paulo Henrique Dantas, professor Mestre em Ciências Sociais; e Yaisa Santos, coordenadora geral de Ações Afirmativas.



"A exibição deste documentário reforça ainda mais a conexão da Emart com a comunidade de Macaé. Discutir temas importantes em ambientes de aprendizado, especialmente onde artistas podem interagir com diversas perspectivas, é essencial", comentou Leandro Mussi, secretário de Cultura.



“Esta é uma oportunidade valiosa para o ambiente artístico da Emart, que tem investido na valorização da diversidade. A escola aborda a transversalidade do cinema e do teatro, considerando questões narrativas que vão do estético ao político. Estamos comprometidos com a formação de artistas que entendam as questões étnico-culturais. Trazer a discussão sobre intolerância religiosa é essencial na luta contra o racismo sistêmico, trabalhando por uma Macaé mais inclusiva e antirracista”, destacou Cláudia Bispo.



Ela acrescentou: “Este evento democrático garante a equidade de participação e acolhimento de ideias, com uma abordagem precisa sobre intolerância religiosa. É uma experiência crítica que mobiliza os espectadores através da empatia e da reflexão. Além dos debatedores, os participantes também terão a oportunidade de se expressar.”



O evento é realizado em parceria com o projeto Cinema em Movimento, do Circuito Universitário, o maior projeto de difusão de cinema nacional no Brasil. As atividades são organizadas pelo Instituto Cultura em Movimento (Icem) e financiadas pelo Governo Federal, com recursos do Fundo Nacional da Cultura. Os agentes mobilizadores do Cinema em Movimento em Macaé são Victória Marcela dos Anjos e sua equipe, composta por Bruno Carvalho, Rebeca Alberni, Maria Paula Layber e Iuri Piller.