A sede histórica da instituição sesquicentenária, nas cores de sua bandeira, azul e branco, foi construída em 1891 - Foto: Douglas Smmithy

A sede histórica da instituição sesquicentenária, nas cores de sua bandeira, azul e branco, foi construída em 1891Foto: Douglas Smmithy

Publicado 17/06/2024 11:10

Macaé - O circuito cultural '150 Anos de Aurora Musical' terá início em 22 de junho (sábado), às 20h30, na Praça São João Batista, no município de São João da Barra, com a Orquestra de Sopros Nova Aurora apresentando o concerto "Acústico OSNA – Pop e Rock". A programação inclui concertos sinfônicos e uma exposição itinerante, passando por Campos dos Goytacazes (21 de julho, Teatro Trianon), Macaé (28 de julho), Rio de Janeiro (30 de agosto, Theatro Municipal com Flávio Venturini como convidado) e encerrando em Rio das Ostras (7 de setembro, com participação do grupo Raiz do Sana).

A Orquestra de Sopros Nova Aurora, sob a direção artística e regência de Hélio Rodrigues, é composta por 55 músicos e já se apresentou em prestigiosas salas de concerto como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e Sala Cecília Meirelles, além de realizar turnês pelos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

A Sociedade Musical Nova Aurora, fundada em 8 de junho de 1873 em Macaé/RJ, é responsável pela Orquestra de Sopros e também funciona como escola de música. A sede histórica da instituição, construída em 1891 no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, 551, Centro de Macaé, é um marco dos seus 150 anos de existência.

Uma exposição biográfica itinerante acompanhará os concertos, destacando momentos significativos da história da Sociedade Musical, desde sua fundação até se tornar uma Orquestra de Sopros reconhecida. Os presentes poderão conhecer essa trajetória através de livretos biográficos distribuídos ao público nos cinco concertos programados.

Todos os locais dos concertos são acessíveis, com rampas e banheiros adaptados para Pessoas com Deficiência (PcD), além de contar com intérpretes de Libras durante as apresentações.