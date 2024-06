Defesa Civil realiza demolição de imóveis em área de risco - Foto: Divulgação

Defesa Civil realiza demolição de imóveis em área de riscoFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2024 10:55

Macaé - A Secretaria Adjunta de Defesa Civil, em colaboração com as Secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos, conduziu a demolição de sete imóveis no bairro Piracema. Esses imóveis estavam anteriormente interditados devido ao risco iminente de desabamento, exacerbado pelas recentes chuvas.

O secretário adjunto de Defesa Civil, Joseferson de Jesus, informou que as famílias que viviam nesses imóveis já haviam recebido assistência por meio do aluguel de emergência. Esta ação é parte do Programa de Proteção Comunitária, que busca transferir pessoas de áreas de risco para locais mais seguros.

“O objetivo é realocar moradores que se encontram em áreas perigosas para ambientes mais seguros, implementando uma política eficaz de proteção e defesa civil municipal,” afirmou Joseferson.

A Secretaria de Infraestrutura forneceu o suporte necessário com retroescavadeiras e caminhões, enquanto a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos disponibilizou equipes para trabalhos manuais. A Empresa Enel esteve envolvida no desligamento da rede de energia da área afetada.