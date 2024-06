Macaé se destaca como finalista no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2024 11:06 | Atualizado 13/06/2024 11:07

Macaé - Macaé foi destaque nacional ao chegar à final do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Compras Governamentais, após uma década de esforços. O projeto inovador "Cartão Educa Mais" foi fundamental nessa conquista, permitindo que estudantes da rede pública adquirissem uniformes e materiais escolares diretamente no comércio local. A cerimônia de premiação, ocorrida em Brasília em 11 de junho, contou com a presença do prefeito Welberth Rezende e representantes do governo municipal.

Welberth Rezende expressou sua satisfação com o reconhecimento alcançado. "Fomos vencedores estaduais com o Cartão Educa Mais, um projeto que não só beneficiou nossos alunos, mas também fortaleceu o comércio local. Estamos honrados em representar o Rio de Janeiro nesta etapa final em Brasília", comentou.

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora destaca boas práticas que promovem o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Macaé competiu com outros 21 projetos na categoria, sendo a cidade de Tauá, no Ceará, a vencedora nacional.

Mariana Previtali, chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, enfatizou o impacto positivo do projeto. "O Cartão Educa Mais não apenas fortaleceu os pequenos comerciantes credenciados, mas também promoveu a inclusão social, beneficiando mais de 25 mil famílias e 40 mil alunos da rede pública, com um investimento de 40 milhões em educação, inovação e empreendedorismo local", disse.

Guilherme Reche, Coordenador Regional do Sebrae na Região Norte Fluminense, elogiou Macaé por seu exemplo de sucesso. "O governo municipal tem sido um parceiro essencial para o desenvolvimento do ambiente de negócios e da educação empreendedora. Macaé demonstra conquistas e avanços significativos de impacto regional", destacou.

Este reconhecimento reforça o compromisso de Macaé em promover políticas públicas que impulsionam o desenvolvimento econômico e social, alinhando inovação com inclusão e fortalecimento da comunidade local.