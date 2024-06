Morador de Macaé, beneficiado com o Bolsa-Atleta concedido pela prefeitura - Foto: Divulgação

Publicado 13/06/2024 10:55

Macaé - Ao completar 23 anos de idade nesta quarta-feira (12), Gabriel Franja tem mais um motivo para comemorar, que é a sua participação nos Jogos do BRICS, na Rússia, representando o Brasil na modalidade FIFA Volta 5 x 5 – Phygital Football. O evento multiesportivo internacional acontece de 20 a 24 de junho, na cidade de Kazan. Em 2024, contempla 27 modalidades e terá a participação de quase 5 mil atletas. Pela segunda vez, Franja irá representar o Brasil numa competição internacional. A primeira foi pela Confederação Brasileira de Games (CBGE) e agora pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU). Ele viaja no dia 18 de junho.

Morador de Macaé, beneficiado com o Bolsa-Atleta concedido pela prefeitura, através da Secretaria de Esportes, o competidor de alto rendimento coleciona títulos importantes na trajetória. Se consagrou duas vezes campeão brasileiro: em 2021, pelo Vasco; e em 2022, pelo Corinthians. Foi vice-campeão do Ebrasileirão, na Cidade do Rock (2022), quinto lugar no Mundial (2022), e figurou ainda como o representante brasileiro nas Olimpíadas do Paraguai, neste mesmo ano. Sua carreira profissional começou a convite do Vasco, em 2020. A rotina do jogador soma seis horas de treino por dia.

Os resultados apresentados por Gabriel comprovam a importância do apoio da Prefeitura aos profissionais de alto rendimento que, por meio do Bolsa Atleta, conseguem auxílio financeiro para se dedicar aos treinos. "Este apoio da prefeitura é muito importante, porque, como qualquer outro esporte, no jogo online para se alcançar alta performance também é necessário preparação psicológica, dedicação e disciplina", comenta Franja.

O programa Bolsa-Atleta vem sendo cumprido também pela função de contribuir para que inúmeros atletas levem o nome de Macaé para o Brasil e o mundo afora. O eFootball é uma modalidade de jogo eletrônico disponível em dispositivos como o PlayStation. Os jogos duram em média 15 minutos e, nas partidas oficiais, três players jogam simultaneamente na defesa do time que representam.