Publicado 13/06/2024 10:31

Macaé - A Polícia Militar de Macaé realizou uma operação que culminou na apreensão de drogas e na prisão de um suspeito no bairro Cajueiro. A ação ocorreu na Rua Jandira Perlingeiro, número 225, onde a guarnição do GAT do 32º Batalhão de Polícia Militar estava em patrulhamento pela comunidade da Linha.

Após a detenção, os policiais realizaram uma revista pessoal e encontraram 21 pedras de crack, totalizando 42 gramas. O suspeito confessou que estava vendendo drogas na área para sustentar seu vício. Ele foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da lei 11.343/2006. O indivíduo permanece preso, aguardando os procedimentos judiciais.