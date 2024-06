Odontologia: Prefeitura realiza cirurgia da linguinha - Foto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 10:50 | Atualizado 11/06/2024 10:50

Macaé - O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Macaé realizou a cirurgia da linguinha gratuitamente para bebês recém-nascidos diagnosticados com anquiloglossia, ou língua-presa. A odontopediatra Carla Bittencourt, coordenadora da Clínica de Bebês e Odontopediatria do CEO, explicou que o procedimento ocorreu às segundas e quartas-feiras sem fila de espera, apenas necessitando de marcação prévia.

Para agendar a cirurgia, os pais precisavam apresentar o encaminhamento da fonoaudióloga, o teste da linguinha alterado e o teste do pezinho. Carla Bittencourt destacou a importância de realizar a cirurgia o quanto antes. "Se deixar para fazer a intervenção com mais idade, a criança terá um pós-operatório mais complexo", explicou.

Vanessa da Silva dos Santos levou seu filho Noah, de apenas um mês de vida, para a avaliação pós-cirurgia. Vanessa também nasceu com língua-presa e relatou sua experiência. "Fiz a intervenção cirúrgica com 24 anos de idade, a minha filha mais velha fez aos 7 anos e sofreu bastante com os pontos. Já o mais novo, tem uma semana que fez a cirurgia e está ótimo, se alimentando bem sem nenhuma dificuldade", disse Vanessa.

O odontopediatra Luiz Maurício Nunes, responsável pelo procedimento de Noah, informou que casos genéticos, como o de Vanessa e seus filhos, são comuns. Ele destacou que a cirurgia é rápida e realizada com anestesia local, contribuindo significativamente para a qualidade de vida de bebês e crianças ao evitar complicações associadas à língua-presa. "As dificuldades mais frequentes são problemas para mamar, atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, risco de engasgamento durante a alimentação e problemas na introdução de alimentos sólidos", explicou Nunes.

O CEO está localizado na Rua Velho Campos, 566, no Centro de Macaé. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (22) 2762-0539, (22) 2772-0040 e (22) 2772-0235.