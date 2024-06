Projeto Anjos de Combate é realizado na quadra da escola de samba Império da Barra - Foto: Divulgação

Projeto Anjos de Combate é realizado na quadra da escola de samba Império da BarraFoto: Divulgação

Publicado 11/06/2024 10:44

Macaé - A equipe JCKB Team do projeto Anjos de Combate, apoiado pela Secretaria de Esportes de Macaé, começou o mês de junho com comemorações e vitórias. Eles conquistaram títulos no 33° Campeonato Brasileiro de Kickboxing Adulto e 27° sub 17, realizado em Vila Velha, no Espírito Santo, de 29 de maio a 2 de junho de 2024. Um total de 10 atletas representantes de Macaé ganharam seis medalhas de ouro, sete de prata e duas de bronze, totalizando 15 medalhas.

Os competidores que faturaram premiações foram Kauã Marques Rosa, Kemilly Martins Barbosa, Pablo Henrique Ignacio da Silva dos Santos, Juan Carlos Luciano Simas, Lorrayne dos Santos Nogueira da Silva, Diego Lohran Gomes de Azevedo, Pedro Henrique Ferreira Martins, Maria Eduarda Luciano Soares e Vyctor Hugo Luciano Simas. A equipe, comandada pelo Sensei Jean Carlos Gomes de Matos, também se credenciou a integrar a Seleção Carioca através de suas conquistas no Brasileiro 2024 e no Campeonato Estadual deste ano.

O treinador Jean Carlos, Faixa Preta 2º Dan e responsável pelas aulas do projeto, foi indicado para compor a equipe técnica da Seleção Brasileira de Kickboxing, em reconhecimento aos expressivos resultados que seus atletas vêm apresentando desde 2023.

celente desempenho em Vila Velha, a equipe já está se preparando para os torneios do segundo semestre. A próxima competição será a Taça Rio de Janeiro, programada para o dia 11 de agosto de 2024. Além disso, estão comemorando a convocação para o Camp da Seleção Brasileira, que será realizado em Cascavel, PR, entre os dias 10 e 14 de julho. "Recebemos a convocação verbal do técnico principal da seleção, mestre Fábio Galvão Vilardo, e do presidente da Confederação Brasileira e vice-presidente da WAKO, grão-mestre Paulo Zorello. A convocação oficial será divulgada em boletim”, pontuou o Sensei Jean Carlos Gomes de Matos.

Além de comemorar as conquistas, Jean Carlos agradeceu o apoio recebido. “Me sinto muito feliz pela indicação. É fruto de muito esforço, estudo e dedicação, minha e dos atletas. Não posso deixar de agradecer à Secretaria de Esportes de Macaé, através do Bolsa Atleta, onde todos foram contemplados pelo mérito das conquistas do ano passado. Não posso esquecer da força da gestão da pasta nos anos de 2023 e 2024, juntamente com o Prefeito Welberth Rezende. Destaco ainda a ajuda de todos que compram nossas rifas, o apoio do nosso amigo, o médico Marlone Gouveia, e ainda, o trabalho excepcional do nutricionista Luiz Fernando, do preparador físico Leonardo Maciel e da Academia Vida Ativa”, ressaltou Jean.

Para o Secretário de Esportes, Rodrigo Caldeira, os resultados são a prova de que o programa está cada vez mais se consolidando. "O projeto Anjos de Combate, que conta com apoio da Secretaria de Esportes, já é reconhecido em Macaé, sendo uma fábrica de campeões. Estamos felizes pela vitória em Vila Velha. Esta é a prova de que o 'Bolsa Atleta' está no caminho certo", finalizou.

O projeto Anjos de Combate é realizado na quadra da escola de samba Império da Barra, com aulas gratuitas de kickboxing às segundas, quartas e sextas, das 17h às 18h. O espaço funciona na Rua Calixto Fernandes das Neves, 573, na Barra Brasília (Sambão da Barra). Alguns dos atletas do projeto são contemplados com o programa Bolsa Atleta de Macaé, reforçando a importância das políticas públicas voltadas para o setor. Interessados podem se cadastrar no projeto, que está com vagas abertas para alunos na faixa etária de sete a 10 anos.