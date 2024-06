Os beneficiários deverão comparecer à Secretaria de Habitação, localizada no antigo Hotel de Deus - Foto: Ilustração

Publicado 11/06/2024 10:25

Macaé - A Secretaria Municipal Adjunta de Habitação e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social divulgaram nesta segunda-feira (10) uma lista com 36 beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, convocados para a assinatura de contrato junto ao Banco do Brasil entre os dias 12 e 14 de junho. Estes beneficiários, inscritos pelo Edital nº 001/2017 do Empreendimento Residencial Bosque Azul, foram chamados conforme nova relação apresentada pela instituição financeira.

Os beneficiários deverão comparecer à Secretaria de Habitação, localizada no antigo Hotel de Deus, na Avenida Lacerda Sobrinho, 477, Linha Azul, no Bairro Virgem Santa, das 9h às 12h e das 14h às 16h. As datas de apresentação variam de acordo com o nome do convocado, sendo necessário verificar o dia específico na lista disponível no Portal da Prefeitura, na página do Minha Casa Minha Vida. Para a assinatura do contrato, é imprescindível apresentar os documentos originais e cópias autenticadas de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, e comprovante de residência.

A convocação segue os termos da Portaria do Ministério das Cidades, e o não comparecimento no dia e horário determinados pode resultar na desclassificação do processo. A assinatura desses contratos representa um passo importante para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários e para o desenvolvimento do setor de habitação na região.

O Programa Minha Casa Minha Vida tem um impacto significativo na economia local, proporcionando moradia digna e fomentando o desenvolvimento social. Este processo de assinatura de contratos reflete o compromisso contínuo com a promoção da habitação acessível e a melhoria das condições de vida na comunidade.