Publicado 10/06/2024 16:00

Macaé - A Festa de Santo Antônio em Macaé terá início na próxima quinta-feira (13) e se estenderá até domingo (16), prometendo uma programação recheada de atrações na Praça do Visconde. Organizado pela Paróquia Santo Antônio Macaé, o evento incluirá shows, missas, sorteios e churrasco, celebrando a cultura e as tradições locais.



A programação começará no dia 13, com missas às 7h, 12h e 19h, seguidas por uma procissão às 18h. O dia encerrará com um show do Frei Zeca às 20h. Na sexta-feira, 14, a missa está marcada para as 18h, seguida de um show com Glauco Zulo às 21h. No sábado, 15, a festa começará com a Quadrilha Junina Catequese às 16h, seguida por uma missa às 18h e um show de Wastiman às 21h. O domingo, 16, terá missas às 7h, 9h, 11h e 18h, um churrasco ao meio-dia com música ao vivo de Beraldini, um show da Banda Lucky às 20h e o sorteio da Ação entre Amigos às 22h.

Padre Gleison Lima da Silva destacou a importância do evento: "Estamos preparados para acolher a comunidade macaense com muita alegria. Este evento é um marco na nossa região, proporcionando entretenimento para todas as idades e ajudando na construção da nova igreja. Santo Antônio é um santo muito querido e sua festa sempre atrai muitos fiéis e devotos".



Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato com a secretaria pelo telefone (2772-5149), por e-mail (psa.secretaria@gmail.com) ou presencialmente, na Travessa Padre Pedro, nº 671, Visconde de Araújo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h e das 15h30 às 19h30.





