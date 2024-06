Na revista pessoal, os agentes encontraram 12 pinos de cocaína na sacola e 1 real em moedas - Foto: Divulgação

Publicado 10/06/2024 09:01 | Atualizado 10/06/2024 09:03

Macaé - Em uma operação realizada neste domingo (9), policiais militares do 6º CPA – 32º Batalhão de Polícia Militar, 1ª Companhia, prenderam um suspeito de tráfico de drogas na Rua Prefeito Lobo Júnior, no bairro Visconde de Araújo, em Macaé. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina no bairro Bela Vista.

Os policiais das equipes GAT 1 e GAT 2 notaram um indivíduo em uma bicicleta em frente a um bar. Ao perceber a aproximação das viaturas, o homem tentou fugir, mas foi rapidamente alcançado. Durante a abordagem, ele desceu da bicicleta gritando que havia "perdido" e segurava uma sacola.

Na revista pessoal, os agentes encontraram 12 pinos de cocaína na sacola e 1 real em moedas no bolso da bermuda do suspeito. Ele confessou que fazia parte do tráfico de drogas e estava vendendo "pó de 10". A abordagem foi registrada pela câmera corporal dos policiais, e o modo ocorrência foi acionado imediatamente.

O suspeito foi conduzido à 123ª DP e, posteriormente, à 128ª DP, onde foi registrado o flagrante. Durante a operação, as algemas foram utilizadas conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF. Um detalhe importante registrado pelo Sgt Xavier foi que sua câmera corporal desligou inesperadamente sem aviso de bateria fraca, um problema que ele considerou anormal para aquele horário. A câmera foi substituída.