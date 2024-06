Agentes da 123ª DP realizaram um trabalho de inteligência para localizar o foragido - Foto: Reprodução

Macaé - A Polícia Civil de Macaé, por meio da 123ª DP e sob a coordenação do delegado Dr. Pedro Emílio de Souza Braga, prendeu E. A. P., conhecido pelo vulgo "Gambá", em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio qualificado expedido pela 1ª Vara Criminal de Macaé.

E. A. P. assumiu a liderança da facção Comando Vermelho na comunidade do Aeroporto após a prisão do traficante "Sucesso", capturado pela equipe da unidade algumas semanas antes. Durante as últimas semanas, os agentes da 123ª DP realizaram um trabalho de inteligência para localizar o foragido, conhecido por seu envolvimento com a facção criminosa na região.

A operação culminou com a captura do suspeito no município de Carapebus, com o apoio da Guarda Municipal local. Após a prisão, E. A. P. foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia.

A Polícia Civil de Macaé reforça a importância da colaboração da população para tornar a cidade mais segura e solicita que qualquer informação relevante seja reportada às autoridades.